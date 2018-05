Kans op stevige onweersbuien; code geel

ARNHEM - In Gelderland kunnen vanaf halverwege de middag enkele stevige onweersbuien vallen. Volgens het KNMI is er kans op blikseminslag, hagel, windstoten tot 60 km/uur en veel neerslag in korte tijd.

Van 15.00 tot 21.00 uur is in de provincie code geel van kracht. 'Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen', waarschuwt het KNMI. Ook in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland worden onweersbuien verwacht.

Maar zover is het nog niet, want vandaag hebben we eerst prachtige weer met veel zon en temperaturen die snel oplopen naar 24 of 25 graden. 'Maar in de loop van de middag komen dus een paar buien opzetten met kans op een klap onweer', zegt weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup in Wageningen.

Later in de week 30 graden

Ook de rest van de week blijft volgens Van Gendt de zon schijnen, maar is er ook kans op een onweersbui. 'En dan over het algemeen heel vroeg in de ochtend of in de namiddag en avond. Overdag heb je dan droog weer', voegt ze daaraan toe.

Overigens loopt de temperatuur later in de week steeds verder op. 'Richting het weekend - het is nog ver weg - kan het zelfs 30 graden worden in Gelderland. Dat zijn tropische temperaturen.'

