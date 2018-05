Deel dit artikel:











Auto schiet van de weg en belandt in het water Foto: Bart Meesters

VELDDRIEL - Een automobilist is maandagavond in Velddriel het water ingereden. De man raakte daarbij niet gewond, maar hield er wel een nat pak aan over.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur op de kruising van de Laarstraat, Sellikstraat en Poel. De automobilist merkte te laat op dat de weg afboog en reed rechtdoor de Hoofdwetering in. Voor zover bekend is de auto total loss. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit het water gehaald. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl