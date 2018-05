Bosbrand bij Hulshorst mogelijk aangestoken

HULSHORST - De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een bosbrand bij Hulshorst. Mogelijk is het vuur aangestoken.

De brand werd ontdekt door de bemanning van een politiehelikopter die boven het gebied vloog. De brandweer bestreed het vuur met 2 tankautospuiten uit Nunspeet. Rond 22.20 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

De politie zegt dat de brand mogelijk is aangestoken omdat er meerdere brandhaarden waren. Volgens Johan Bouma van de politie Nunspeet zijn er ook aanwijzingen dat eerder is geprobeerd op dezelfde plaats brand te stichten. Toen is het vuur uit zichzelf gedoofd. Twee weken geleden kwam de brandweer er aan te pas om een brandhaard te blussen.

De eigenaar van de grond heeft aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart. Bouma vraagt getuigen zich te melden bij de politie.