Gat in N830 bij Waardenburg door breuk waterleiding Foto: Bart Meesters / Meesters Multi Media

WAARDENBURG - Op de Steenweg (N830) in Waardenburg is een waterleiding gebroken. Daardoor is een deel van de provinciale weg verzakt.

Het lek ontstond maandagavond. Water spoot met grote kracht uit de gesprongen leiding en voerde daarbij ook aarde weg. Daardoor is een fors gat geslagen in de N830. De politie heeft onder grote belangstelling van omstanders de weg afgezet. Monteurs van Vitens hebben het lek gedicht. Volgens het waterbedrijf zitten nog ongeveer 40 huishoudens zonder water. Een aannemer begint, zodra het water voldoende is gezakt, met het herstel van het wegdek en waterleiding. Het is niet bekend hoe lang het herstel gaat duren. De provincie zet verkeersregelaars in om het verkeer om te leiden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl