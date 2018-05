Vrouw gewond bij ongeluk Duiven

DUIVEN - Bij een ongeluk op de Rijksweg in Duiven is maandagavond een vrouw gewond geraakt.

Een auto kwam vanuit De Steeg en draaide Rijksweg op, maar zag een auto over het hoofd. De bestuurder van de wagen op de Rijksweg kon niet meer op tijd remmen. De bijrijdster van de auto die al op de Rijksweg raakte daardoor gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Beide auto’s liepen forse schade op en zijn geborgen door een bergingsbedrijf.