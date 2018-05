Het Hoevelakense bos is te druk. Wie heeft de oplossing?

'Egels zie ik niet meer. Ook vogels zoals de boomkruiper en de vliegenvanger zie ik niet meer', aldus Karel Schipper. De dierenarts woont al vijftig jaar midden in het Hoevelakense bos en richtte vorig jaar, samen met anderen, de Stichting Vrienden van het Hoevelakense bos op. 'Er moet iets gebeuren.'

Verslaggever Marjolein Deurloo sprak met Karel Schipper:

Het Hoevelakense bos heeft de status Rijksmonument en kent een grote historische waarde. De langgerekte vorm is uniek: 'Het bos is slechts zo'n 400 meter breed, maar 80 hectare groot', vertelt Schipper: 'Bijzonder zijn de variatie en hoogteverschillen in het landschap.'

Intensiever gebruik door nieuwbouw

De toename van het aantal recreanten is vooral te wijten aan nieuwbouw in Vathorst (Amersfoort) en Nijkerkerveen. Ook in Hoevelaken worden naast het bos nog eens 200 woningen gebouwd. Het bos wordt intensiever gebruikt door hondenuitlaters, wandelaars en fietsers.

'Door de hoeveelheid bezoekers slijten de paden uit. Daarin blijven plassen liggen als het regent. Mensen lopen daar omheen. Daardoor ontstaan nieuwe paden. Terwijl hier een prachtig gebied was met koningsvarens', vertelt Schipper.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Uitbreiding van het bos

De gemeente Nijkerk, waar Hoevelaken onder valt, is samen met de eigenaar van het bos, Geldersch Landschap & Kasteelen, op zoek naar oplossingen. Gedacht wordt onder meer aan uitbreiding van het bos. 'We gaan in gesprek met grondeigenaren in de omgeving', aldus wethouder Wim van Veelen.

Ook de verbreding van de A28 wordt als kans gezien, hoewel dat ten koste gaat van een klein deel van het bos. 'Rijkswaterstaat is verplicht te compenseren. Daar zouden ze bomen voor kunnen planten, maar ook extra paden voor aan kunnen leggen.'

Burgers kunnen meedenken

Ook burgers kunnen meedenken. Op 8 juni wordt de 'Dag van het Hoevelakense bos' georganiseerd. 'In een tent in het bos geven we mensen de gelegenheid om kennis te nemen van wat er aan initiatieven is op dit moment. Maar bezoekers kunnen ook hun ideeën weergeven', vertelt Van Veelen. Ook via de website Onshoevelakensebos.nl kunnen mensen suggesties doen.