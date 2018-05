Schapen Lunteren opengereten, maar door welk beest?

LUNTEREN - Twee schapen in de buurt van Ede zijn doodgebeten, waarschijnlijk door een roofdier. Eigenaar Bart Kemp uit Lunteren verloor ram Leo en ram Rudolf. Hij vond ze terug in het weiland. Was het een vos, een wolf?

Kemp is een biologische boer en tevens woordvoerder van NoWolvesNL, een collectief van ‘verontruste schapenhouders. Hij vertelt op Facebook dat hij de lammetjes zelf grootbracht. 'Rammetje Leo was eigenlijk een beetje een kneusje. Hij had veel zorg nodig. Rudolf was een echte stoere ram. Hij groeide het best van het stel en was een echte leider.'

Best beveiligde weide

De dieren werden met een opengereten hals teruggevonden. Ze liepen in een weitje naast het huis van de boer. 'Toevallig ook nog het best afgerasterd van al onze weiden, met drie stroomdraden en twee hardhouten planken', zegt Kemp.

Toch wist een dier ze te grijpen. 'De schade lijkt te klein voor een wolf. Maar te groot voor een vos. En een hond is eigenlijk niet mogelijk daar.' Er is DNA afgenomen om vast te stellen wie of wat er verantwoordelijk is voor de slachtpartij.

Onrechtvaardig en machteloos

Eigenlijk maakt het Kemp niet zoveel uit wie er verantwoordelijk is. 'We vinden het vreselijk zó dieren te verliezen in hun veilige weitje. Het voelt zo onrechtvaardig. Je voelt je zo machteloos.'

Om de veiligheid van zijn schapen te waarborgen, sliep Kemp afgelopen nacht daarom onder een afdakje. Maar het beest liet zich niet weerzien.

