Tientallen nieuwe auto's vertraagd door asbest bij brand Ede

EDE - Wie een auto bij Bochane in Ede heeft gekocht en verwacht had de wagen deze week te krijgen, moet waarschijnlijk geduld hebben. Doordat er asbest is vrijgekomen bij een brand elders op het industrieterrein kunnen medewerkers het terrein van het autobedrijf voorlopig niet op.

Dat de zaak tweede pinksterdag niet open kan, vindt directeur Thijs Bochane vervelend. Maar een grotere zorg is hoe het daarna verder moet. 'We zouden deze week 56 nieuwe auto's afleveren. Dus dat valt onder de categorie uitdaging...' Ook auto's die door klanten waren gebracht, kunnen voorlopig niet van het terrein af.

De wegen op het industrieterrein zijn inmiddels door de gemeente schoongemaakt, maar bedrijven moeten hun eigen terrein schoonmaken. Bochane heeft een reinigingsbedrijf gevraagd zo snel mogelijk te beginnen. 'Dat kan niet eerder dan morgen (dinsdag, red.) aan de slag.' Het is nog de vraag hoelang de werkzaamheden zullen duren.

'Zo snel mogelijk weer in de lucht'

'De eerste prioriteit is: zo snel mogelijk het bedrijf weer in de lucht. En dat klanten er zo weinig mogelijk last van hebben', zegt Bochane. Klanten die dinsdag een afspraak hebben, worden voor het gebouw opgevangen. Er staat een partytent met een statafel. De auto's worden dan naar andere filialen gebracht, zoals in Barneveld en in Veenendaal. 'Dat is ons geluk dan weer, dat we meer filialen hebben.'

Hoe dan ook: 'Dit kost geld', zegt Bochane. Hij verwacht dat de verzekeringsmaatschappij zijn kosten vergoed. 'En ik denk dat die gaat bekijken op wie zij de kosten kan verhalen.'

