Deel dit artikel:











Het mag één keer: dwars door de tunnelbak in Dieren lopen

DIEREN - Gemotoriseerd verkeer kan vanaf zaterdag 16 juni door de open tunnelbak in Dieren rijden. Het is één van de belangrijkste onderdelen van Traverse Dieren om de doorstroming van het verkeer in Dieren te verbeteren.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

redactie@studiorheden.nl

Het verkeer in Dieren loopt nu regelmatig vast tijdens de spits. Dankzij een 600 meter lange tunnelbak moet dit binnenkort tot het verleden behoren. De tunnelbak heeft drie overkappingen; een van 150 meter en twee van 20 meter. Foto: Martin de Jongh Door tunnel lopen Voordat het verkeer er doorheen kan rijden is er op zondag 10 juni een open dag van 10.00 tot 17.00 uur. Dan kan iedereen voor één keer door de tunnel lopen en de nieuwe parkeergarage bij het station bekijken. Voor de open dag is een route gemaakt vanaf Het Rhedens. De parkeergarage gaat op maandag 25 juni pas open. Daarom adviseert de provincie om met de fiets of het openbaar vervoer naar de open dag te komen.