Enschede haalt schouders op om 'huilie-huilie' in Winterswijk

ENSCHEDE - Een relletje of een storm in een glas water. In Winterswijk heerst verontwaardiging over een promotie door Stichting Enschede Promotie. Winkelend publiek werd zaterdag benaderd om naar Enschede te komen voor een dagje shoppen. De boosdoeners uit Enschede zijn zich van geen kwaad bewust. 'Dit is de markt', klinkt het. 'Bij ons mag je ook reclame voor je eigen winkelcentrum maken.'

Marieke ter Brugge is van Enschede Promotie. Ze zegt: 'We hebben onderzoek gedaan in de Achterhoek en daaruit bleek, dat Achterhoekers vooral naar Arnhem gaan als ze een dagje willen winkelen. Doordat die N18 is verdubbeld en de reistijd naar Enschede daardoor een kwartier korter is, vonden we het zinvol campagne te voeren.'

Dat gebeurt niet alleen in Winterswijk, maar ook in andere plaatsen, zegt ze. 'We doen dit ook in Duitsland.'

'Het mag gewoon'

Dat burgemeester Bengevoord van Winterswijk en voorzitter Tannemaat van de plaatselijke winkeliersvereniging zich aan de campagne groen en geel ergeren, deert Ter Brugge niet. 'Eigenlijk is dit een beetje huilie-huiliegedrag. Het is marktwerking en het mag gewoon. Als ik in de winter in Enschede rondloop, zie ik ook overal uitingen dat ik naar Magisch Maastricht moet.'

De Enschedese stichting is niet voornemens met de campagne te stoppen. Ter Brugge nodigt Winterswijk zelfs uit om in Enschede campagne te voeren. 'Bij ons mag je ook reclame voor je eigen stad maken. Het gaat ons er echt niet om om de Achterhoek leeg te zuigen', benadrukt ze. 'We proberen slechts mensen over te halen een dagje Enschede te doen.'

