Over de kop door overstekend wild Foto: Omroep Gelderland

OTTERLO - Een man is zondagnacht in Otterlo met zijn auto over de kop geslagen. Hij zegt dat hij uitweek voor overstekend wild.

Dat gebeurde rond middernacht op de Westenengerdijk. De man, een 20-jarige Harskamper, raakte lichtgewond. Zijn auto liep veel schade op en is door een berger opgehaald. Uit een blaastest bleek dat de man niet had gedronken. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl