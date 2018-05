Brand Ede: wegen open, bedrijven nog niet

EDE - Alle wegen op het bedrijventerrein Frankeneng in Ede zijn weer open. Zondagochtend kwam er asbest vrij bij een brand in een autobedrijf. Het asbest zat in de dakbedekking.

De gemeente heeft de verharde wegen en fietspaden schoongemaakt, maar bedrijven moeten zelf schoonmakers regelen. De bedrijven zijn daarom tweede pinksterdag gesloten. Het is nog niet bekend wanneer ze weer open kunnen, zegt burgemeester René Verhulst.

'Duurt langer dan je denkt'

'Je loopt de kans dat het langer duurt dan je denkt, blijkt uit andere situaties', weet Verhulst. 'Als het gewoon verharding is, dan is het vrij snel schoon te maken. Dan kun je het opzuigen. Maar staan er auto's of andere spullen en liggen daar asbest- of roetdeeltjes tussen, dan kost dat meer tijd.'

Bij Klumpenaar Bandenservice wordt al schoongemaakt. De eigenaar zegt dat er hard wordt gewerkt, zodat de zaak dinsdag weer open kan. Zijn bedrijf bedrijf was tweede pinksterdag sowieso al niet open.

Voor autobedrijf Bochane zijn de gevolgen groter. De zaak zou tweede pinksterdag wel open zijn. Bovendien kunnen waarschijnlijk veel auto's deze week niet worden opgehaald en worden geleverd. Dinsdag om 9.00 uur is er een inloopbijeenkomst voor de ongeveer vijftien getroffen bedrijven.

Bewoners nog niet terug

Ook enkele woonadressen zijn nog niet vrijgegeven. Het gaat onder meer om een woonwagenkampje dat nog moet worden gereinigd. De gemeente overlegt of er voor de bewoners opvang moet worden geregeld.

Hennepkwekerij

Bij een inspectie in het pand waar brand uitbrak, is een hennepkwekerij aangetroffen. Of er een verband is tussen de brand en de kwekerij is nog niet bekend.

Schoonmaak- en opruimwerkzaamheden

De brandweer houdt het uitgebrande pand nat zodat het asbest niet verwaaid door de wind. Foto: Wim Hageman / Omroep Gelderland.

Dubbel verpakte asbestruimers halen auto's stuk voor stuk van het terrein en spuiten de wagens af in een speciaal ontsmettingsstraatje. Foto's: Wim Hageman / Omroep Gelderland.

