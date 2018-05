Terugblik seizoen De Graafschap: nooit in titelrace, maar toch promotie

DOETINCHEM - De Graafschap is gepromoveerd na een seizoen waarin de ploeg eigenlijk nooit echt mee kon doen om de titel.

De doelstelling vooraf was duidelijk: een positie bij de eerste vijf en zo een ronde overslaan in de play-offs. En dat werd uiteindelijk zonder problemen gehaald, de Doetinchemmers eindigden als vierde. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

De Graafschap was in het begin van het seizoen zeker niet stabiel en haakte al snel af in de titelrace. Het voetbal was bij vlagen aantrekkelijk, maar met name in uitwedstrijden was het vaak heel matig. Dieptepunt was de uitschakeling voor de beker tegen de amateurs van Kozakken Boys na strafschoppen. De ploeg kende in de herfst wel een sterke fase met een thuiszege op koploper Fortuna Sittard. En uit tegen Jong Ajax haalde De Graafschap met 5-0 uit. In topper tegen NEC had het gat met de top gedicht kunnen worden, maar het werd 1-3 op De Vijverberg.

Daarna zakten de Superboeren verder weg. Op een besneeuwd veld in Almere werd met 2-1 verloren en rond de winterstop morste de ploeg veel onnodige punten. Met name bij dode spelmomenten was het elftal zeer kwetsbaar. De Graafschap zakte naar de achtste plaats, maar het herstel volgde. Thuis tegen Volendam werd een nuttige 2-1 zege geboekt en uit tegen Go Ahead excelleerde de ploeg. Het werd 0-4 en daarmee was De Graafschap nog mild voor de tegenstander.

De Graafschap miste net de periodetitel, maar nestelde zich wel in de top vijf. En met een serie van zes overwinningen op rij werd uiteindelijk beslag gelegd op de vierde plaats en wachtte Telstar in de play-offs. Dat viel niet mee, want in de uitwedstrijd kwam Telstar met 2-0 voor. De individuele klasse van De Graafschap zorgde ervoor dat het 2-2 werd, maar de eindstand was 3-2. De return werd een ware thriller, maar door een 4-2 overwinning was plaatsing voor de finale een feit. Almere City uit werd lastig. Vlak voor tijd maakte de thuisploeg 1-0, maar een strafschop van Fabian Serrarens betekende 1-1 en een mooi uitgangspunt voor de wedstrijd op De Vijverberg. Daarin speelde De Graafschap verkrampt en kwam de ploeg ook achter. Na knap werk van Serrarens maakte Tarik Tissoudali in de extra tijd van de eerste helft gelijk en Serrarens werd de held door voor 2-1 te zorgen. In de blessuretijd werd nog een bal van de lijn gehaald, maar het bleef bij 2-1 en dus was promotie naar de eredivisie een feit. En barstte een enorm feest los op De Vijverberg.