Jong Vitesse weer terug in tweede divisie

ARNHEM - Jong Vitesse keert na één seizoen weer terug naar de tweede divisie. Door de winst (4-1) op Blauw Geel '38 uit Veghel is de formatie van trainer Joseph Oosting onbereikbaar voor de concurrentie.

De Arnhemse ploeg degradeerde in het debuutjaar naar de derde divisie, maar keert dus weer terug.

Duizend toeschouwers waren zondag op Papendal getuige van het treffen. Doelpuntenmakers voor Jong Vitesse waren Lars ten Teije, Julian Lelieveld, Bo van Essen en Alexander Mols.

Jong Vitesse verloor dit seizoen vijf duels, waaronder van Jong De Graafschap en van het gedegradeerde De Meern.

De ploeg rest in de derde divisie nog een duel om des keizers baard in Haren tegen Be Quick Groningen. Die is zondag.