Burgemeester Winterswijk boos over promoactie Enschede

Joris Bengevoord is er zo ontstemd over dat hij een gesprek wil met zijn collega Onno van Velthuizen uit Enschede, zegt hij.

'Er is agressief campagne gevoerd. Een week of 3 à 4 geleden was de actie aangekondigd als een ludieke actie. Daar ben ik fan van. Maar deze actie is niet ludiek meer. Zo gaan we niet met elkaar om.'

Winkelend publiek in Winterswijk was ook niet blij, weet Bengevoord. 'Mensen die zaterdag werden aangesproken waren daar niet allemaal van gediend.'

'Enschede, staat je goed', stond er op de borden waarmee het promotieteam door Winterswijk liep. Voorzitter Henk Jan Tannemaat van de plaatselijke winkeliersvereniging wond zich er zaterdag al over op. 'Ze hebben de plank misgeslagen.'

'Niet onder elkaars duiven schieten'

Burgemeester Bengevoord heeft een e-mail gestuurd aan zijn collega in Enschede. Hij zegt te begrijpen dat Enschede de bezoekers uit Winterswijk er graag bij wil hebben. 'Maar we moeten niet onder elkaars duiven schieten. We werken in het Oosten veel samen als de regio's Twente en Achterhoek.'

Maar als Enschede zo agressief bezoekers blijft werven, dan heeft de eerste burger van Winterswijk ook wel wat ijzers in het vuur. 'Parkeren is bij ons gratis. We hebben bijna geen leegstand en het aanbod is divers bij ons.'

