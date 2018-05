Nadine Visser derde bij straatrace in Boston

BOSTON - Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden in Boston.

Het betrof een straatrace. Ze liep een tijd van 12,84 seconden, maar 0,07 seconden boven het Nederlands record. Sharika Nelson won de wedstrijd in 12,76.

Visser was in het verleden altijd meerkampster, maar na haar derde plaats bij de 60 meter horden op het WK Indoor concentreert de 23-jarige atlete uit Arnhem zich nu volledig op het hordenlopen. Over twee weken komt ze weer in actie tijdens de FBK Games in Hengelo.