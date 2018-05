Deel dit artikel:











Van Vleuten wint tijdrit en neemt leiderstrui over in Spanje Foto: ANP/Archief

WAGENINGEN - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen heeft de tweede etappe in de Emakumeen Euskal Bira op haar naam geschreven. De wereldkampioene tijdrijden was in Spanje de snelste in een race over 26,6 kilometer.

Van Vleuten nam de leiderstrui over van Sabrina Stultiens, die zaterdag na een solo de eerste rit won. Stultiens gaf in de tijdrit bijna drie minuten toe op de Wageningse. Anna van der Breggen eindigde als tweede. De meerdaagse koers wordt voor de 31ste keer verreden en maakt voor het eerst deel uit van de WorldTour. Maandag en dinsdag staan twee bergritten op het programma.