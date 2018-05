Deel dit artikel:











Omroep Gelderland zendt huldiging De Graafschap live uit Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Feest in Doetinchem, want De Graafschap is gepromoveerd naar de eredivisie. Maandag, op tweede pinksterdag, wordt de ploeg gehuldigd bij stadion De Vijverberg. Omroep Gelderland zendt de huldiging live uit op televisie.

UPDATE: Kijk hier live naar de huldiging van De Graafschap De uitzending begint om 15.00 uur, als het feest op de parkeerplaats bij het stadion losbreekt. Er zijn optredens van Tinus Hoekstra, Peter Borkes en John de Bever. Uiteraard verschijnen alle spelers en de technische staf op het podium. Ze zullen worden toegejuicht door duizenden fans. Dat ziet er waarschijnlijk net zo uit als bij de vorige promotie in 2015: Naast de live-uitzending op TV Gelderland houden we u op gld.nl en in onze app uitgebreid op de hoogte. Ook op Radio Gelderland hoort u het laatste nieuws over de huldiging. Na het GLD Nieuws op tv is er een compilatie van de huldiging te zien. De uitzending van 75 jaar Vrijheid vervalt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl