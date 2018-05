Van Mieghem wil feesten: 'Maar ik weet niet wat we gaan doen'

DOETINCHEM - De Graafschap-aanvaller Daryl van Mieghem was uitzinnig na afloop van De Graafschap-Almere, zijn ploeg heeft het geflikt om te promoveren naar de eredivisie. Tijd om te feesten, maar waar eigenlijk?

'Ja, dat weet niemand. Niemand weet wat we precies gaan doen. We wilden er namelijk de hele week niet over praten. De trainer liet wel beelden zien van de vorige huldiging en dan begint het te kriebelen. Maar we laten ons maar verrassen vanavond.'

Verrast werd de buitenspeler ook door de lading fans die na het laatste fluitsignaal het veld opkwamen. 'Dat was niet normaal. Binnen tien seconden was ik iedereen kwijt.'

Foto: Wil Kuijpers

Toekomst onzeker

De Graafschap raakt van Mieghem mogelijk ook kwijt. De aanvaller wil nog niet met zekerheid zeggen dat hij blijft. 'Mijn gevoel zegt dat ik goed op mijn plek ben, maar ik ben ook al 28. Sjoerd Ars heeft ze al verdiend, maar ik moet ze nog verdienen. Ik ga de komende weken eens lekker kijken wat ik ga doen.'