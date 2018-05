Henk de Jong trots om trainer van De Graafschap te zijn

DOETINCHEM - Trainer Henk de Jong is euforisch na de promotie van De Graafschap naar de eredivisie.

"Dit hebben we als club goed gedaan. Trots, de spelers en de supporters. Fantastisch. Als je trainer van De Graafschap bent, mag je al heel blij zijn. Ik ben daar ook trots op. Ik ben even boven gaan zitten op die stoeltjes om alles te bekijken. En stonden mijn kinderen ineens achter mij, de groten en de kleintjes."

"We moeten volgend seizoen schouder aan schouder staan, want dan gaan we ook veel wedstrijden verliezen. En dan moeten we rustig blijven. Dit was een hele slechte wedstrijd. Maar hoe slechter de wedstrijd, hoe meer kans je hebt dat je wint. Want dat is altijd zo met kampioenswedstrijden, daar zit zoveel spanning op."