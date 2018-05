Fans De Graafschap bestormen veld: 'Ongedisciplineerd en tegen de afspraak in'

Met de fans was vooraf afgesproken niet meteen het veld op te gaan. 'Ik had de hoop dat ze zich daaraan zouden houden, want we wilden Almere een normale aftocht geven. En dan gebeurt dat niet. Ik vind dat heel erg jammer. Ze moeten ook een keer nadenken', benadrukt Mos.

Supporters van De Graafschap bestormen het veld (tekst gaat verder onder de video):

Veel woorden wil de voorzitter er niet aan vuil maken. 'Het gaat nu om De Graafschap en het feit dat we gepromoveerd zijn. Dat is verdomd belangrijk voor de club, want het scheelt gewoon een miljoen euro. En ik denk dat we beter af zijn in de eredivisie dan in de eerste divisie. Ik hoop dat het hier iedere keer uitverkocht is.'

'Slechte wedstrijd'

Mos is blij en trots vanwege de promotie. Maar over het spel van De Graafschap is hij niet te spreken. 'Vandaag speelden we een slechte wedstrijd, maar ik vind dat we de laatste elf wedstrijden goed gevoetbald hebben en op basis daarvan vind ik dat we verdiend promoveren.'

Het hele interview met Martin Mos (tekst gaat verder onder de video):

De voorzitter biecht op dat de winst op Almere City eigenlijk als een verrassing kwam. 'Tijdens de wedstrijd had ik geen enkele emotie, want ik had het eigenlijk al een beetje opgegeven. Ik vond Almere veel beter dan De Graafschap. We hebben gewoon gemazzeld.'

