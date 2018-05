Deel dit artikel:











Teruglezen: Doetinchem viert feest na promotie De Graafschap Foto: Broer van den Boom Het feest op het veld

DOETINCHEM - Het is feest in Doetinchem.De Graafschap heeft promotie naar de eredivisie weten te bewerkstelligen. Eigenlijk zou de selectie op het veld gehuldigd worden en daarna mochten de fans het veld in. Maar zolang konden de supporters niet wachten. Een massale uitbarsting van vreugde op de Vijverberg.

20.00 Waar rook is, is vuur. En met vuur en passie heeft De Graafschap gestreden om promotie veilig te stellen. En met succes. 19.50 Zo mooi kan genieten na een promotie zijn. 19.45 Sommigen genieten zo op de Vijverberg dat ze er willen blijven slapen. 19.42 Trainer Henk de Jong is door het dolle heen. 19.40 Vurige steun voor de Superboeren. 19,37 De ontlading na het laatste fluitsignaal: 19.35 De Graafschap-fans zoeken het hogerop. 19.30 Ook deze jonge fan steekt de duim omhoog voor De Graafschap. 19.20 Fabian Serrarens, de man van de winnende treffer, krijgt een knuffel. 19.15 Supporters nemen bezit van het veld. 19.00 Feest na afloop. 18.55 Bart Straalman gaat op de schouders. 18.50 De Graafschap-supporters bedanken de fans van Almere City. 18.45 Supporters nemen bezit van het veld. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl