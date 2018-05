Asbest vrij na brand Ede: autobedrijven op Tweede Pinksterdag dicht

De felle uitslaande brand woedde in een autobedrijf aan de Fultonstraat. Bij inspectie ontdekte de politie een hennepkwekerij in het pand. Of er een verband is tussen de gevonden kwekerij en de brand wordt nog onderzocht.

Niemand mag het gebied in

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Een nadere controle van de brandweer toonde aan dat de deeltjes zich over een groot gebied hebben verspreid. Niemand mag het gebied in voordat het is schoongemaakt.

Een auto wordt afgespoeld door de brandweer. Foto: Omroep Gelderland

Speciaal telefoonnummer

De gemeente heeft een kaart verspreid van het afgesloten gebied. Ook is er een speciaal telefoonnummer (0318 680 012) opengesteld voor mensen met vragen.

Op het bedrijventerrein staan niet veel woningen. De brandweer heeft bewoners gewaarschuwd dat ze roetdeeltjes met de tuinslang moeten wegspoelen. Kinderen mogen niet in een zandbak spelen en eten uit de moestuin wordt afgeraden.

