Hou de zonnebril maar op: nog de hele week zomers

'De komende dagen zien er nog fraai uit met veel zonneschijn en hoge temperaturen', zegt weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup in Wageningen.

Volgens haar hebben we dat allemaal te danken aan een hogedrukgebied boven het zuiden van Scandinavië. 'Daar rondom heen waait bij ons een oostelijke wind. Die voert die droge en warme lucht aan.'

Volgens Van Gendt blijft het zeker tot vrijdag prachtig weer. 'De zon laat zich iedere dag volop zien en de temperatuur schommelt daarbij rond de 25 graden. Dat is aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, want het hoort nu een graad of 18 te zijn.'

Het hoogste punt van de Veluwe. Deze zondag was het daar genieten.