Aangifte tegen minister na brand in gevangenis

De gevangenis in Arnhem-Zuid. Foto: Google Street View

ARNHEM - De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft aangifte gedaan tegen de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Aanleiding is de brand die op 12 mei woedde in de gevangenis in Arnhem-Zuid.

Een gedetineerde stichtte die dag uit frustratie brand in zijn cel. Volgens de BWO was de man slachtoffer van het zogeheten stoplichtsysteem dat gedetineerden extra rechten moet geven, maar in de praktijk niet lijkt te werken. 'Het geeft alleen maar extra stress en agressie omdat veel gedetineerden terugvallen van groen (veel privileges) naar rood (weinig privileges)', stelt de bond.

De BWO is van mening dat de minister daar voor een groot deel verantwoordelijk voor is omdat het ministerie het systeem niet wil afschaffen. Daarnaast krijgen gedetineerden vaak niet het penitentiair programma waar zij in de laatste maanden van hun straf recht op hebben, aldus de bond.

'Gevangene vernederd door directie'

Eerder deze week stelde de BWO al dat binnen de gevangenis in Arnhem-Zuid een vervelende situatie is ontstaan tussen directie, personeel en gedetineerden. De gevangene die brand stichtte in zijn cel zou dat hebben gedaan omdat hij werd vernederd door de directie.

Een woordvoerder van Justitie liet toen in een reactie weten dat de gevangenisdirectie zich niet in het geschetste beeld herkent.

