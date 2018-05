Asbest toch op meer plekken na brand in Ede

EDE - In Ede is na de grote brand van zondagochtend toch op meer plekken asbest neergekomen dan eerder gedacht. Dat meldt de brandweer. Het asbest kwam vrij bij een brand in een autobedrijf aan de Fultonstraat op bedrijventerrein Frankeneng.

In het bedrijf brak zondagochtend brand uit. Aanvankelijk dachten de hulpdiensten dat het asbest alleen in de nabije omgeving van het getroffen bedrijf lag. Uit extra onderzoek bleek dat het asbest ook verder weg naar beneden is gekomen, mogelijk tot op wel 300 meter afstand van het pand.

Enkele straten zijn al afgesloten. Het gaat onder meer om de Niels Bohrstraat, Max Planckstraat, Galvanistraat en Celciusstraat. Niemand mag de afgesloten straten in. De gemeente komt later op zondag met een kaartje van het gebied.

Bewoners moeten binnen blijven

De brandweer en hulpdiensten overleggen zondagmiddag met de gemeente Ede over de situatie. 'We willen weten waar het asbest precies ligt en hoe we het gaan opruimen', aldus een brandweerwoordvoerder. Ook burgemeester René Verhulst van Ede is bij dat overleg.

Bedrijventerrein Frankeneng telt maar weinig woningen. De bewoners daarvan is aangeraden binnen te blijven en roetdeeltjes niet aan te raken. Voor omwonenden is er een speciaal informatienummer: 0318 680 012.

Autoshows tijdens Pinksteren

De gemeente wil ondernemers op het bedrijventerrein zondag nog informeren. Het gebied telt veel autobedrijven. Mogelijk heeft het asbest gevolgen voor eventuele autoshows die tijdens Pinksteren gepland stonden, zegt de brandweer. Het is niet bekend hoe lang het duurt voor alles is schoongemaakt.

Na de brand werd in het pand een hennepkwekerij gevonden. Het is nog niet duidelijk of die iets te maken heeft met de oorzaak van de brand.

