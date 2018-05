Peugeot 106 botst op peperdure Corvette

WARNSVELD - Op de Vordenseweg in Warnsveld is zondag een ongeluk gebeurd met een dure Corvette C7 Stingray. Bij de kruising met de Dennendijk klapte een Peugeot 106 achterop de sportwagen.

De bestuurster van de Peugeot is nagekeken in een ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Haar auto raakte wel zwaar beschadigd.

De Corvette, afkomstig uit Duitsland, was licht beschadigd en kon op eigen kracht verder rijden. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Een nieuwe Corvette C7 Stingray begint bij 125.000 euro.