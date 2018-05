Kiekjes maken met Normaal in Hummelo

HUMMELO - Het kersverse standbeeld van Normaal in Hummelo trekt op deze zonnige Eerste Pinksterdag veel belangstelling. Voorbijgangers maken graag een kiekje met de bronzen Bennie Jolink en zijn muzikale makkers.

Bij de onthulling op donderdag 10 mei klonk al de voorspelling dat het beeld een soort bedevaartsoord zou worden. Op deze zondag blijken het vooral fietsers en wielrenners te zijn die onderweg afstappen. Ze willen het beeld wat beter bekijken en ermee op de foto te gaan. Het is druk en soms moeten mensen zelfs even wachten op hun beurt.

Het beeld staat in Hummelo vlakbij het ouderlijk huis van Jolink. Die gaf meteen na de onthulling een concert met de rest van Normaal. Dat was bijzonder, omdat de band in 2015 stopte met optreden.

Bekijk hier het optreden terug:

Zie ook: