Tussendoor landen is uit den boze bij NK voor zweefvliegers

Donderdag gingen de deelnemers voor het eerst op pad. Terlet is anderhalve week lang het begin- en vertrekpunt van de deelnemende vliegtuigen. Dagelijks moeten de piloten in de lucht opdrachten uitvoeren. De precieze taak is afhankelijk van het weer.

Vaak moeten de vliegers een route afleggen van 150 tot 500 kilometer lengte. Daarbij zien zij vrijwel heel Gelderland van boven. Wie het best gebruik maakt van warme opstijgende lucht, komt het verst of gaat het hardst. Moet een piloot onderweg landen? Dat betekent helaas diskwalificatie.

Voor de behoefte nemen de deelnemers speciale zakken mee de lucht in. Om wakker te blijven hebben ze energierepen bij zich.

Lange vluchten

Vandaag vertrokken de eerste deelnemers rond 12.15 uur. De vluchten duren lang; de vliegers hebben naar verwachting vier tot zes uur nodig om het uitgezette parkoers af te leggen. Instrumenten in de cockpit registeren welke zwever het beste presteert.

Klassen

In totaal doen 31 zweefvliegers mee, onder wie Diana Schuit. Zij is de enige vrouwelijke deelnemer. Voor een eerlijk verloop van de kampioenschappen zijn de deelnemers in drie wedstrijdklassen verdeeld.

Winnaar

Tot en met vrijdag 25 mei staan er opdrachten op het programma. Op die dag neemt de winnaar van de kampioenschappen zijn of haar prijs in ontvangst. Een groot deel van de deelnemers bivakkeert tijdens de wedstrijd op de camping bij Terlet.