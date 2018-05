De Nijmeegse Nachtwacht: 25 BN'ers (bekende Nijmegenaren)

NIJMEGEN - De Nijmeegse kunstenaar Sven Hoekstra is bezig met een levensgrote tekening waarop 25 bekende Nijmegenaren staan afgebeeld. Twintig jaar geleden maakte hij een soortgelijk werk dat sindsdien in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis hangt en nu vindt hij het tijd voor een geactualiseerde versie.

Frank Boeijen, burgemeester Bruls, Ronnie Ruysdael en Sieneke. Zo maar wat namen van de Nijmegenaren die door Sven Hoekstra inmiddels zijn getekend. De gezichten het eerst. Hoekstra: 'Want als dat misgaat in een later stadium dan is het erg lastig om dat er weer af te krijgen.'

Uur na uur werkt Hoekstra aan het kunstwerk aan de hand van foto's die hij eerder maakte van de geportretteerden. Anders zou het onwerkbaar zijn. 'Kijk, de burgemeester die kijkt bijvoorbeeld licht vragend. Zoiets kan niet als je hem laat poseren. Je kunt moeilijk vragen of hij een half uur lang licht vragend wil kijken.'

'Er zullen altijd mensen zijn die zich gepasseerd voelen'

Het idee voor deze nieuwe versie van de 'Nijmeegse Nachtwacht' zoals het werk in de volksmond is gaan heten, komt eigenlijk van verslaggever Geert Willems van dagblad De Gelderlander. Hij vroeg zich af wie er op dit moment een plekje zouden verdienen op een kunstwerk met bekende Nijmegenaren. Lezers van De Gelderlander konden daarop stemmen en daaruit is een selectie ontstaan. Maar zoals uit de online reacties op de website van de krant blijkt, kun je nooit iedereen tevreden stellen.

Hoekstra: 'Ja kijk, op een gegeven moment als er 25 zijn dan zullen altijd mensen zich gepasseerd voelen. Zullen altijd een hoop mensen zeggen: ja maar die had er toch op gemoeten? Net zo goed als dat ze nou van een heel aantal zeggen van: moet die er nou op?'

Geen volgorde van belangrijkheid

Naast eerder genoemde namen komen er gezichten op van bijvoorbeeld schrijver Thomas Verbogt, striptekenaar Mark Retera, actrice Nijmeegse Annie en cabaretier Pieter Derks. Een volgorde in belangrijkheid zoals in de tijd van Rembrandt, is er niet. Zo staat Sieneke bijvoorbeeld vóór burgemeester Bruls. Hoekstra: 'Misschien had Rembrandt dat nog wel een goeie grap gevonden. Maar ik heb dit niet samengesteld van: die is belangrijk en die een beetje minder en die nog beetje minder.' Hoekstra werkt gewoon zo dat het voor de compositie het prettigst is.

Een plek voor het nieuwe werk is er nog niet, maar de kunstenaar is ervan overtuigd dat er vast een goede plek gevonden wordt. Wanneer het kunstwerk af is, is ook nog niet bekend.