Streppel vindt NEC een mooie club

NIJMEGEN - Jurgen Streppel lijkt geïnteresseerd om trainer te worden van NEC.

In het programma De Tafel van Kees bij Fox Sports was de huidige trainer van Heerenveen te gast, net als technisch directeur Remco Oversier van NEC.

De link werd gauw gelegd, maar Streppel hield zich enigszins op de vlakte. 'Ik vind een aantal clubs in de Jupiler League mooi en daar hoort NEC ook bij. Ik wil graag iets doen wat bij mij past.' Oversier ging er ook niet concreet op in. 'Jullie willen dat wij hier de liefde gaan verklaren?', lachte de technisch directeur.

Streppel werkte bij Willem II al samen met Adrie Bogers, de huidige assistent-trainer bij de Nijmeegse club. Ook had hij toen al te maken met Oversier, omdat de Tilburgse club toen een samenwerking in de jeugdopleiding had met RKC. De 48-jarige Streppel is afkomstig uit Voorst en vertrekt na dit seizoen bij Heerenveen.