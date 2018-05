Waarom vieren we eigenlijk Pinksteren?

ARNHEM - Het is Pinksteren. Voor de meeste mensen betekent het een extra lang weekend, maar voor christenen is het een belangrijk feest.

Niet voor niets reizen dit weekend gelovigen af naar Biddinghuizen, voor het festival Opwekking. Ze kunnen daar terecht bij workshops, lezingen en optredens om hun geloof te delen met tienduizenden andere christenen. De massale belangstelling voor het festival veroorzaakt elk jaar files op de wegen richting Flevoland.

Wat herdenken christenen precies met Pinksteren? Dit schreven we in 2016:

Pinksteren wordt gezien als het begin van de kerk. Ook wordt de komst van de Heilige Geest herdacht. Tijdens Pinksteren daalde de Heilige Geest neer op de apostelen die in allerlei talen vertelden over het leven en sterven van Jezus.

Jezus was kort daarvoor opgestegen naar de hemel (Hemelvaart) nadat hij was opgestaan uit de dood (Pasen). Toen Jezus opsteeg beloofde hij zijn apostelen dat zij niet alleen zouden blijven. Tien dagen later kwam de Heilige Geest.

Acht dagen Pinksteren

Maar waarom is er dan die Tweede Pinksterdag? Ook daarbij is een belangrijke rol voor de kerk weggelegd. De katholieke kerk voegde extra dagen toe aan de belangrijke christelijke feesten (Kerst, Pasen, Pinksteren). Daardoor werd er meer gewicht aan de feesten gegeven.

Volgens het Meertens Instituut konden die feesten in sommige gevallen wel acht dagen duren. Dat is allang verleden tijd, we doen het nu met twee dagen per feest. In 1815 werden de 'tweede' dagen officieel vastgelegd als vrije dagen.

Die extra dag vrij is natuurlijk erg fijn. Het is ook aan te raden om er flink van te genieten, want het is voorlpig de laatste vrije dag. De volgende is pas weer bij Kerst.

Zie ook: Wat te doen met Pinksteren? Esther heeft de leukste tips voor je