Nijmeegse apparatuur met Chinese raket de ruimte in: 'Spannendste radio-uitzending ooit'

De radio-ontvanger werd ontwikkeld door Falcke en zijn team. Hij vergelijkt het met een autoradio. Falcke: 'Elon Musk heeft een hele auto de ruimte in gestuurd met een autoradio. Helaas staat die niet aan, die ontvangt niks. Dus wij moeten gewoon de autoradio zelfstandig daar omhoog sturen om zelf daar iets te kunnen ontvangen.'

Gezicht van de maan

Voor Nederlandse wetenschappers is het kostbaar om de relatief kleine ontvanger naar het heelal te brengen. Dankzij een handelsdelegatie werden contacten gelegd in China. Daardoor kan de Nijmeegse apparatuur na tien jaar wachten naar de ruimte.

Maar wat gaat die ontvanger precies doen?

'De maan heeft een gezicht', doceert Falcke aan de hand van een kruik uit zijn geboorteplaats in Duitsland. 'En wat je ziet is dat die altijd van dezelfde kant naar de aarde kijkt. Dus je ziet altijd de voorkant en nooit de achterkant. Mensen noemen het soms the dark side of the moon.' Hoewel dat laatste niet helemaal opgaat, want de zon schijnt ook regelmatig op de achterkant van de maan.

Meer kennis over 'dag één van de schepping'

Donker is het daar dus niet, maar wel lekker rustig. Er is geen storing van aardse signalen en daarom kan je er volgens Falcke 'fantastisch wetenschap doen', precies wat de hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica graag doet.

In dit geval onderzoek naar de oerknal, van waaruit alles in het heelal zou zijn ontstaan. Of eigenlijk naar de 'nagalm' ervan, want de oerknal zou 13,8 miljard jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Nog altijd zijn er radiogolven van die 'big bang' waar te nemen. Die signalen kunnen Falcke meer vertellen over het 'embryonale stadium' van het heelal. Of zoals de gelovige professor het noemt: dag één van de schepping.

Luisteren naar de oerknal

Op 60.000 kilometer van de maan zullen drie antennes van fiberglas zich langzaam ontrollen als een soort meetlinten van elk vijf meter. Vervolgens moet de apparatuur gekalibreerd worden en dan kan het 'luisteren' naar de oerknal beginnen.

Falcke: 'Na de lancering gaan we alleen maar ruis horen, maar voor ons is dat dan wel de meest spannende radio-uitzending waar we ooit naar hebben geluisterd.'

Of de lancering doorgaat, is nog even afwachten. Het hangt onder meer af van de weersomstandigheden in China.

De drie antennes die zich in de ruimte ontrollen - Foto: Omroep Gelderland

