Teruglezen: De Graafschap promoveert naar de eredivisie na een zinderend duel

DOETINCHEM - De Graafschap is door een 2-1 thuiszege op Almere City gepromoveerd naar de eredivisie. Dat betekent dat de Superboeren na twee jaar weer terugkeren op het hoogste niveau. Tarik Tissoudali en Fabian Serrarens waren de doelpuntenmakers, nadat Almere voorkwam.

90+4' Het laatste fluitsignaal heeft geklonken. De Graafschap is gepromoveerd.

90+3' Een laatste vrije trap voor Almere. De keeper is mee naar voren. Een scrimmage maar geen goal!

90' Van den Hurk mist de kans op de 3-1.

89' Een aanvaller van Almere City gaat hard door op Bednarek. Een opstootje volgt.

86' Weer een vrije trap op een gevaarlijk plek voor De Graafschap. Schot van Diemers wordt gekeerd.

84' Kevin van Diermen voor Daryl van Mieghem. Een verdediger voor een aanvaller dus.

83' De zon schijnt volop op de Vijverberg.

81' Nog tien minuten is De Graafschap verwijderd van de eredivisie. Behalve als Almere City nog een keer scoort. Het blijft spannend op de Vijverberg.

79' Bart Straalman kopt net naast uit een corner.

72' Frank Olijve vervangt Youssef El Jebli.

69' De Spinnekoptribune viert de 2-1.

68' Publiek gaat erachter staan bij een vrije trap. Daryl van Mieghem schiet op de paal. In de rebound maakt Fabian Serrarens de 2-1!

62' Corner Vaarnold wordt door MacDonald naast gekopt.

60' Het spel is nu duidelijk meer op de helft van Almere City, maar de Almeerders komen er af en toe gevaarlijk uit.

57' Voorzet Vaarnold, bijna eigen goal van Lars Nieuwpoort. Het blijft bij een corner.

56' Anthony van den Hurk vervangt doelpuntenmaker Tarik Tissoudali

51' Voorzet Tissoudali, Serrarens kopt naast. Even later schiet El Jebli na een goede actie naast.

50' Een corner van Almere wordt gevaarlijk ingekopt. Goede redding Bednarek.

46' De tweede helft is begonnen.

Analyse in de rust van oud-Graafschap-spits Vincent Vermeij bij Radio Gelderland. Hij schoot drie jaar geleden de Superboeren naar de eredivisie.

Het is rust. Bij deze stand wordt het verlengen, maar er zijn eerst nog zeker 45 minuten te gaan.

45+3' De supporters van De Graafschap gaan uit hun dak na de gelijkmaker.

45+2' Voorzet Serrarens afgemaakt door Tarik Tissoudali. Op slag van rust de 1-1!

45' Na een ingooi van Jordy Tutuarim gevaar voor de Almere-goal, maar de bal blijft hangen zonder dat het echt gevaarlijk wordt.

44' Goed schot Mark Diemers. Door Almere-goaie Kramer verwerkt tot corner.

41' De Graafschap krijgt amper grip op de wedstrijd. Uitgespeelde aanvallen zijn er nog niet geweest.

36' Het hing al een beetje in de lucht. Filip Bednarek keert nog wel het eerste schot van Van de Water, maar Hoefdraad kan in de rebound scoren (0-1).

35' Ondanks dat het niveau matig is, hebben de supporters het naar hun zin.

32' De cornerverhouding is inmiddels 5-0 voor Almere City, gescoord is er nog niet.

28' Indraaiende voorzet Daryl van Mieghem, Serrarens komt er niet bij.

27' Ook de derde corner van Almere brengt geen gevaar.

25' Fabian Serrarens claimt penalty volgens hem werd hij onderuit getrokken.

24' Publiekslieveling Youssef El Jebli, uitblinker in de eerste wedstrijd.

23' Aanval De Graafschap lijkt gevaarlijk, maar het komt niet tot een schot.

20' Het is warm op de Vijverberg. Spits Fabian Serrarens drinkt.

17' Schot Tarik Tissoudali gaat naast.

15' De Graafschap-trainer Henk de Jong windt zich op.

12' Weer een corner voor Almere. Geen gevaar. Almere City heeft wel het iets betere van het spel.

9' Blessure voor Robert Klaaasen. Hij krabbelt snel op.

7' Meteen daarna kans voor Tarik Tissoudali. Het blijft nog 0-0.

6' Eerste corner van de wedstrijd, voor Almere City. Meteen gevaar, maar de Doetinchemse defensie kan voor opruiming zorgen.

1' De eerste helft is begonnen.

16.44 Het inmiddels traditionele Ultras-spandoek.

16.38 Oud-spelers Ted van de Pavert, Bryan Smeets, Tim Linthorst en Vincent Vermeij zijn ook aanwezig.

16.35 Sjoerd Ars en Mark Diemers.

16.30 Een gespannen Sjoerd Ars. En hij staat niet eens in de basis.

16.25 Mascotte Guus de Zebra is onverminderd populair.

16.20 De spanning begint op te lopen bij de supporters.

16.15 De warming-up van De Graafschap-spelers.

16.10 De Graafschap-fans op weg naar de Vijverberg.

16.05 NEC-icoon en huidig Almere City-trainer Jack de Gier.

16.00 De Graafschap-fans scanderen 'Oeh Ah Bednarek', de doelman bedankt ze.

15.55 De eerste Almere City-fans in het uitvak. Inmiddels zijn er nog vier bussen uit Almere gearriveerd.

15.50 Scheidsrechter Danny Makkelie. In zijn zonnebril is het stadion mooi te zien.

15.43 Opstelling: Bednarek: Straalman, S. Nieuwpoort, L. Nieuwpoort, Tutarima; Diemers, El Jebli, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens, Tissoudali.

15.40 Energetisch coach John Troost uit Nijmegen meldt zich bij de Vijverberg. Goed voorteken voor De Graafschap? Twee jaar geleden gaf hij voor de wedstrijd aan dat De Graafschap-Ajax 1-1 zou worden. dat werd het ook. En dat kostte Ajax de titel.

15.35 Almere City schijnt niet getraind te hebben op strafschoppen, meldt een journaliste van Omroep Flevoland. De Graafschap overigens wel.

15.30 Nijmegenaar Mink Peters (links), eerder dit seizoen door Real Madrid verhuurd aan VVV-Venlo, nu aan Almere City

15.28 Vier bussen met fans van Almere City arriveren bij het stadion van De Graafschap

15.25 Nee, er zijn echt geen kaartjes meer op de uitverkochte Vijverberg.

15.20 De fans zijn er in ieder geval klaar voor.

15.15 Zo zag het eruit toen De Graafschap in 2015 promoveerde. Lukt het vandaag weer?

Foto: ANP

15.12 Het veld wordt nog even gesproeid.

15.05 De Graafschap-trainer Henk de Jong gespannen op het veld.

15.03 De eerste fans nemen plaats op de tribune.

14.55 Mark Diemers op weg naar de wedstrijdbespreking.

14.50 Assistent-trainer Richard Roelofsen van De Graafschap en technisch manager Robert Maaskant van Almere City

14.40 Supporters van de Superboeren verzamelen zich bij café Masselink.

14.37 De Graafschap gaat op zoek naar een opvolger voor Muslu Nalbantoglu en Vincent Vermeij. Nalbantoglu kopte De Graafschap in 2010 tegen Go Ahead Eagles naar de eredivisie en Vermeij gleed in 2015 de beslissende treffer binnen tegen FC Volendam.

Vincent Vermeij (linksvoor) Fpto: ANP

14.25 Doetinchem is klaar voor dé wedstrijd van het jaar.

14.15 In 2015 stonden beide clubs ook al tegen elkaar in de play-offs, In Almere werd het toen ook 1-1. Op de Vijverberg kwam De Graafschap voor door Jerry van Ewijk, maar Ahannach maakte de gelijkmaker. Een verlenging leek noodzakelijk, maar Almere-speler Enzio Boldewijn brak opeens door en scoorde de 1-2. Dat zou de uitschakeling van De Graafschap, maar de goal werd afgekeurd. Een verlenging was toen alsnog noodzakelijk. En uitgerekend door een eigen doelpunt van Toet won De Graafschap toch en promoveerde uiteindelijk ook.

14.10 De Graafschap kan voor de zevende keer in de geschiedenis via de play-offs (of nacompetitie zoals het vroeger heette) naar de eredivisie promoveren. Eerder gebeurde dat in 1973, 1977, 1981, 1995, 2004 en 2015.