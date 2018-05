Vijftig auto's vernield in Ermelo

ERMELO - In Ermelo zijn in de nacht van zaterdag op zondag ongeveer vijftig auto's vernield. Dat meldt de politie.

De auto's stonden geparkeerd op en rond de Cronjéstraat, Kanoweg en Sportlaan. Bij veel voertuigen zijn de spiegels eraf. Er lijkt sprake van vandalisme, aldus een politiewoordvoerder. Die noemt het aantal van vijftig auto's 'heel fors'.

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien of gemerkt van de vernielingen. De eerste gedupeerden hebben zich al gemeld, aldus de woordvoerder. Wellicht gaan agenten later op zondag nog de wijk in om met gedupeerde en getuigen te spreken.