Hennepkwekerij ontdekt na uitslaande brand bij autobedrijf Ede

Een beveiliger ontdekte de brand rond 8.15 uur en alarmeerde de hulpdiensten. Een kwartier later sloegen de vlammen al uit het dak van het bedrijf. De brandweer ging met zeker vijf wagens ter plaatse, waaronder een hoogwerker om het vuur van bovenaf te bestrijden. Een aantal auto's is door de brandweer naar buiten gehaald.

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video)

Rond 9.30 uur klonk het sein brand meester. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Bij het onderzoek naar de brand vond de politie wel een hennepkwekerij in het pand. 'We zijn op zoek naar mensen die daar mogelijk iets meer over weten, en daar hoort natuurlijk ook de eigenaar van het getroffen bedrijf bij', zegt een politiewoordvoerder.

Binnen blijven door asbest

Volgens een brandweerwoordvoerder kwam er bij de brand asbest vrij uit het dak van het bedrijf. Het spul is neergekomen in de directe omgeving. Voor verder onderzoek en het opruimen van het asbest hebben de hulpdiensten hun inzet opgeschaald. De bewoners van een aantal woningen in de omgeving doen er goed aan binnen te blijven, aldus de hulpverleners.

Foto: Omroep Gelderland

