Clubliefde in inkt: de mooiste De Graafschap-tattoos

DOETINCHEM - Doetinchem staat vandaag in het teken van de promotiewedstrijd van De Graafschap tegen Almere City. Vanmiddag maken beide teams uit wie van de twee naar de eredivisie promoveert.

De Graafschap is in het voordeel, niet alleen door de 1-1 tijdens de heenwedstrijd in Almere, maar vooral dankzij de duizenden anhangers die ook vandaag weer zorgen voor een bomvol stadion. (Voor iedereen die geen kaartje heeft: de wedstrijd is live te volgen via Radio Gelderland en onze site en app)

Gisteren riepen we jullie op om de mooiste Graafschap-tatoeages te sturen. Dat leverde deze plaatjes op:

Foto: Frank Stinissen

Foto: Koen

Foto: Monique Meijer

Foto: Rick Engel

Foto: Koen

Zie ook: