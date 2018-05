Deel dit artikel:











Auto in brand op parkeerplaats Culemborg Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

CULEMBORG - In de Culemborgse wijk Voorkoop is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan.

De auto stond op een parkeerplaats aan de Korenbloem. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het voertuig, een Toyota Yaris. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vorige week ging in Culemborg ook een auto in vlammen op. Voor zover bekend was dat de eerste keer in maanden. In 2017 waren er tientallen autobranden in de stad. Zie ook: Auto's in vlammen op in Asperen en Culemborg Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl