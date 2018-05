Kashia aast op vertrek bij Vitesse: 'Tijd voor nieuwe stap'

ARNHEM - Hoewel Vitesse het heeft geflikt om komend jaar Europees voetbal te spelen, zal dat waarschijnlijk zonder aanvoerder Guram Kashia gebeuren. De clubman aast op een vertrek.

'Er is zeker een kans dat ik ga vertrekken. Maar ik heb echt nog geen beslissing genomen. Er speelt een hoop rondom mij, maar er is nog niks definitief. Ik wil eerst met mijn familie spreken, want zij volgen mij overal waar ik ga. Wij maken samen die beslissing.'

Daaruit klinkt eigenlijk al door dat de aanvoerder zijn laatste wedstrijd voor de Arnhemmers heeft gespeeld. 'Dat wil ik echt nog niet zeggen, want ik hou van deze club. Het is mijn club. Als ik ga, dan kom ik ook weer terug.'

Foto: Broer van den Boom

'Dit is de laatste kans'

'Toch is het voor de Georgier wel tijd om een stap te maken. Hij speelt al 8 jaar in Arnhem, heeft veel meegemaakt en wordt al 31. 'Ja, dit is de laatste kans voor een nieuw avontuur. Maar het moet een goede stap zijn.'

En hoewel hij het zelf niet zo wil bevestigen, lijkt de verdediger al in verleden tijd over Vitesse te spreken. Hij kijkt zelfs al terug. 'Ik ben gegroeid hier. Kijk hoe ik binnenkwam en hoe de club er toen voorstond. Ik was maar een jongetje en de club was nog veel kleiner. Laten we voorop stellen dat ik echt blij ben hier, maar er speelt wat anders en mijn carrière is kort.'



En daarna herhaalt Kashia nog één keer: 'Er is nog niets definitief'.