Edward Sturing levert huzarenstukje met Vitesse: 'Ik ben niet vals bescheiden'

UTRECHT - Edward Sturing was trots na het winnen van de play-offs en het bereiken van Europees voetbal. 'Ik ben trots op de hele selectie, maar ben niet vals bescheiden. Ook op mezelf.'

De Eerbeker werd na het ontslag van Henk Fraser gevraagd het per direct over te nemen. Hij kreeg als opdracht mee de play-offs te winnen. Dat lukte na een knappe serie met alleen een nederlaag in Alkmaar tegen AZ. In de strijd om Europees voetbal won Vitesse alle wedstrijden. Een huzarenstukje van interim-trainer Sturing die Vitesse weer aan de praat kreeg na een onrustige periode.

'Als je het in een seizoen moet overnemen en er vertrekken stafleden met wie je hebt gewerkt, is dat gewoon heel vervelend. En heel moeilijk. Het heeft me echt ongelooflijk veel energie gekost', reageerde Sturing na de 2-1 overwinning van Vitesse in Galgenwaard.

'Overdag slaap ik normaal gesproken nooit, maar nu viel ik soms gewoon in slaap. Ik ben ook blij dat het nu voorbij is. Je stopt er elke dag alles in en moet er bovenop zitten. Alles eisen van de spelers.'

Trots

Dat de vonk tussen de clubman en de spelers oversloeg, bewijzen de cijfers. Vitesse won in de play-offs al zijn wedstrijden. Zelfs in een kolkend Galgenwaard. 'We bleven vechten en bikkelen', keek Sturing terug op de hectische kraker. 'Utrecht gaf veel druk en als je dan toch zo overeind blijft. Ik heb de groep ook gezegd dat ik trots op ze ben. Maar we hebben ook veel wedstrijden goed gevoetbald. Die combinatie heeft geleid dat wij de play-offs hebben gewonnen.'

Echte kwaliteit

Sturing toonde zich ook trots. 'Ik ben niet vals bescheiden. Ik ben trots op de groep en de staf, maar ook op mezelf. Als je het moet overnemen op een moeilijk moment en het dan zo kan afronden, mag je trots zijn. Ik heb ook meegemaakt dat we onderin speelden. Dat was overleven. Nu kon ik een keer werken met een groep met echt kwaliteit. Dat is geweldig om mee te maken.'

De Graafschap

'Emotioneel? Nee, dat ben ik niet zo snel. Maar ik ben wel trots dat we de doelstelling gehaald hebben. Daar ging het om. Vitesse is er gewoon weer bij en dat is ongelooflijk veel waard. Dat was ook de prioriteit', besloot Sturing die morgen hoopt op zijn oude club De Graafschap. 'De Graafschap zit ook in mijn hart. Ik wens ze heel veel succes en hoop dat ze volgend seizoen naar ons toekomen in de eredivisie.'