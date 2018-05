Bruns: 'supergaaf, Europees voetbal, nu zien waar we terechtkomen'

UTRECHT - Vitesse-middenvelder Thomas Bruns, die weer eens in de basis mocht beginnen omdat Mount geschorst was, was na afloop van de 1-2 zege op Utrecht blij. 'Het is supergaaf dat we Europees voetbal hebben gehaald.'

Vitesse won alle vier de play-offwedstrijden en je mag dus wel stellen dat de ploeg op het goede moment heeft gepiekt. Volgens Bruns is dat niet alleen de verdienste van Edward Sturing 'We pieken op het juiste moment. We hebben weer nieuwe energie, maar dat is logisch als je de kans krijgt om te spelen voor Europees voetbal. Dat geeft elke voetballer energie. Maar ook Henk Fraser verdient een compliment, hij heeft de basis voor dit succes gelegd.'



Pittige wedstrijd

De wedstrijd tegen Utrecht mag gerust omschreven worden als pittig. Er vielen negen gele kaarten. 'Je weet dat als Nijhuis fluit dat er altijd veel door mag gaan. Ik dacht ook een paar keer, fluit je nog? Maar dat maakt de wedstrijd wel fel.' Uiteindelijk moest Nijhuis dus toch een aaantal keren handelend optreden. Zeker in de tweede helft. 'Het werd ook nog spannend na die snelle 1-2 na trust. Dat was wel balen, want we hadden ons voorgenomen het eerste kwartier na rust goed door te komen en nu maakten we het onszelf moeilijk.' Toch wist Bruns met zijn ploeg te winnen in Utrecht en dat was niet voor het eerst.

Liefde voor Galgenwaard

Twee jaar geleden haalde Bruns, toen nog speler van Heracles, ook al Europees voetbal door te winnen in de Galgenwaard. 'Ja dat was wel mooi. We speelden toen thuis 1-1 en wonnen hier met 0-2 (één goal van Bruns, red.).' Met datzelfde Heracles belandde hij toen ook in de voorrondes van de Europa League. 'We gaan nu van onze welverdiende vakantie genieten en dan zien we wel wat we loten. Misschien moeten we naar het Oostblok, maar met Heracles mochten we naar Portugal. We zien wel waar we terecht komen. '