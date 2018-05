Tien mannen aangehouden na vechtpartij Nijmegen

NIJMEGEN - Na een vechtpartij bij de Waalhaven in Nijmegen zijn zaterdagavond tien mannen aangehouden. Ze komen uit Nijmegen en Brabant.

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding over een vechtpartij, maar toen agenten aankwamen werd er niet meer gevochten. Een van de betrokkenen was gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Vermoedelijk is bij de vechtpartij een mes gebruikt.

De verdachten zijn tussen de 18 en 29 jaar oud. De politie zoekt mensen die meer weten over de vechtpartij of die filmpjes hebben gemaakt.