Vitesse weer Europa in na winst op FC Utrecht

UTRECHT - Vitesse heeft zich verzekerd van Europees voetbal. De play-offsfinale tegen FC Utrecht eindigde zaterdagavond in 1-2 in het voordeel van de Arnhemmers.

Vitesse kwam in de Galgenwaard na ruim een kwartier spelen op voorsprong door een eigen goal van Ramon Leeuwin. Net voor rust kopte Matt Miazga een corner binnen waardoor Vitesse op ruime voorsprong de rust in ging.

Al in de eerste minuut van de tweede helft bracht Utrecht-verdediger Mark van der Maarel de spanning terug in de wedstrijd. Arbiter Bas Nijhuis informeerde nog bij de video-referee, maar ondanks protesten van Vitesse-spelers was de goal geldig.

FC Utrecht bleef daarna druk zetten, maar kwam - ondanks de vele grote kansen - niet meer tot scoren.

