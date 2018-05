'Zo ga je niet met elkaar om', promotie Enschede valt verkeerd in Winterswijk

WINTERSWIJK - 'Enschede, staat je goed' viel er zaterdagmiddag meerdere keren te lezen in de Winterswijkse binnenstad. Een promotieteam liep met borden om en deelde tasjes uit met dezelfde slogan om de Overijsselse stad onder de aandacht te brengen. Maar dat viel niet in goede aarde: 'Ze hebben de plank misgeslagen', zegt voorzitter Henk Jan Tannemaat van de plaatselijke winkeliersvereniging.

Volgens Tannemaat was er al een 'ludieke actie' aangekondigd door Enschede bij de opening van de nieuwe N18. Maar dit vindt hij niet ludiek meer: 'Het is te agressief, zo ga je als buren niet met elkaar om. Dit is niet de manier om je stad onder de aandacht te brengen.'





Winkelend publiek geïrriteerd

Volgens Tannemaat was het 'knetterdruk' in de stad en reageerde het winkelende publiek niet positief op de promoters. 'Het was een team van vijf personen, een paar leuke meiden erbij. Maar het publiek reageerde geïrriteerd, ze vonden het echt niet leuk. De mensen zaten er niet op te wachten.' Dat blijkt ook uit een promotietasje gevuld met afval, gedeponeerd in een prullenbak in het centrum.



Tekst gaat verder onder de foto.



'Je kunt elkaar beter versterken'

De winkeliersvereniging beraadt zich nu op een reactie. Er zijn ondernemers die al gezegd hebben dat ze graag de bus in willen stappen om een soortgelijke actie te ondernemen in Enschede, zegt Tannemaat. 'De N18 is van Enschede naar Winterswijk net zo ver als van Winterswijk naar Enschede. Wij kunnen ook daar reclame komen maken. En wij hebben tenminste gratis parkeren in de stad.'

Maar zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. 'We kunnen beter een gesprek voeren', zegt de voorzitter. 'We kunnen elkaar beter versterken.'



De bedenkers van de actie, stichting Enschede Promotie, vinden niet dat ze te ver zijn gegaan, zegt directeur Marieke ter Bruggen tegen de krant Tubantia. 'Het is nooit leuk als er campagne wordt gevoerd in een andere stad. Maar het is wel het spel van marktwerking. Winterswijk kan en mag hier ook actievoeren.'

Er komen nog meer van dit soort promo-acties in de Achterhoek. Waar wil het bedrijf niet zeggen.