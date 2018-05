Deel dit artikel:











Aanrijding op het spoor: treinverkeer Arnhem-Dieren plat Foto: Roland Heitink

ELLECOM - In Ellecom (gemeente Rheden) is iemand aangereden door een goederentrein. Daardoor is er voorlopig geen treinverkeer mogelijk tussen Arnhem Centraal en Dieren.

De aanrijding was aan het begin van de avond bij een onbewaakte spoorwegovergang. De politie zegt niet uit te gaan van een ongeval. Volgens de NS duurt de stremming waarschijnlijk tot 0.15 uur. Tot die tijd rijden er stopbussen tussen Arnhem Centraal, Arnhem Presikhaaf, Velp, Rheden en Dieren, en snelbussen tussen Arnhem Centraal, Dieren en Zutphen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

Zit u zelf met vragen rond zelfdoding? Bel dan met 113 Zelfmoordpreventie (0900-0113) of chat met een medewerker op www.113.nl