Teruglezen: Vitesse wint met 1-2 in Utrecht en gaat Europa in!

EINDE! Vitesse wint. Het publiek wordt bedankt. We sluiten het liveblog.

90 + 4 De doorgebroken Serero wordt neergehaald door Leeuwin. Nijhuis spaart de verdediger, het was ook nog ver van de goal. Gele kaart nummer negen.

90 + 2 Dessers met een enorme kans, maar Houwen kan redding brengen. In de rebound schiet Willem Janssen tegen een verdediger op.

90' Een wereldredding van Jeroen Houwen op een schot van dichtbij. De Arnhemmers moeten nog vijf minuten extra tijd zien te overleven.

89' De fans van Vitesse overstemmen nu het thuispubliek, ze zetten het clublied in. Het kan bijna niet meer mis.

87' Vitesse is dreigend uit counters. Karavaev gaf goed voor maar Matavz kon er niet bij. Utrecht blijft aanvallen en claimt tevergeefs een strafschop.

83' Mukhtar Ali valt in voor de moegestreden Roy Beerens. Matavz en Castaignos zijn nu de spitsen. De laatste kreeg net een kansje en schiet wild over. De wissels van Sturing zijn op.

77' Geel voor Miazga na een duw. Hij doet dat bij een corner van Vitesse. Er ontstaat meteen een opstootje. Bij dat opstootje krijgt Kali ook nog geel. Het regent kaarten. Acht nu, beide teams vier.

72' Vitesse gaat de voorsprong verdedigen. Van der Werff vervangt Bruns. Sturing wil meer controle en wil de altijd op het randje spelende Bruns behoeden voor een tweede gele kaart.

68' Geel ook voor Bruns, hij komt met een veel te late tackle. De ergste storm van de thuisploeg is wel gaan liggen.

63' Nu ook geel voor Casaignos. Maar een kaart meer of minder is nu niet van belang voor Vitesse. Zolang het gele zijn natuurlijk.

60' Gevaarlijk schot van Ayoub, maar de bal gaat naast. Vitesse moet nog een halfuur doorkomen.

56' Willem Janssen krijgt nu ook geel bij Utrecht, de irritaties nemen toe. Dat kan Vitesse helpen.

55' Castaignos vervangt Linssen.Vermoedelijk was hij na de rust vroeg op het veld omdat hij een pijntje heeft.

52' De wedstrijd is nu hectisch en hard. Van der Maarel krijgt geel na een akkefietje met Karavaev. Labyad had eerder al geel gekregen.

46' GOAL Vander Maarel. Utrecht maakt meteen 1-2. Nijhuis informeert nog bij de video-referee, maar ondanks protesten van Vitesse-spelers is de goal geldig.

46' Vitesse als eerste weer op het veld. Bryan Linssen was er het eerst. We gaan weer beginnen!

RUST Vitesse zit op rozen en hoeft alleen maar te zorgen dat ze in 45 minuten maximaal twee goals tegen krijgen.

45' Ook Vitesse was nog even gevaarlijk via de rechterkant. Beerens is Van der Maarel de baas vanavond. Bas Nijhuis kan elk moment fluiten voor de rust.

43' Het is bijna rust, maar Utrecht blijft aanzetten. Ze geloven er nog in. De Vitessefans nemen vast een voorschotje op de winst en heffen het 'wij gaan Europa in' aan.

39' GOAL 0-2 Matt Miazga kopt een corner binnen!

34' Vrije trap Labyad gaat over. Maar Utrecht wordt gevaarlijker en gevaarlijker.

31' Was dat hands van Matavz in de zestienmeter? Nijhuis vraagt het nu aan de videoreferee. GEEN penalty zegt Danny Makkelie.

27' Labyad stoomt op Houwen af, maar schiet in het zijnet. Een aantal fans juicht, maar het was echt het zijnet.

18' GOAL! 0-1 Eigen goal Leeuwin. De verdediger werkt een voorzet van Beerens in zijn eigen goal. Matavz hijgde hem in de nek en had de kans anders zeker afgemaakt. Sterker nog, het leek erop dat de Sloveen scoorde.

15' De grootste storm is voorbij, maar door het vele balverlies van beide ploegen blijft het spel op en neer gaan.

10' Vitesse was al een aantal keer dreigend voor de goal van Jensen. Maar Utrecht gaat er ook vol voor.

6' Utrecht kreeg al twee hoekschoppen en Vitesse zojuist een vrije trap op een meter of twintig van de goal, aan de zijkant van het veld. Genoeg actie, nog geen goals.

1' Bijna staat Vitesse al voor, maar Jensen is alert als Matavz opduikt. Aan de andere kant moet Houwen redding brengen op een schot van Kerk.De openingsfase is levendig.

20.45 We zijn begonnen!

20.40 René heeft het veld inmiddels verlaten, we gaan bijna starten.

20.35 Wat gaat trainer Edward Sturing zeggen? Ook hij is naar binnen en mist het optreden van René Schuurmans, die nu staat te zingen op het veld.

20.33 De spelers gaan naar binnen. Het gaat echt zo beginnen.

20.25 Keeper Jeroen Houwen liet zich in de thuiswedstrijd verrassen door een schot van Labyad, maar speelde verder uitstekend. Wat kan hij vandaag? Als hij de nul houdt speelt Vitesse in ieder geval Europees.

20.15 De spelers zijn begonnen aan de warming up. Met ook Thomas Bruns (rechts op de foto). Hij won met Heracles al eens de play-offs. De tegenstander in de finale was toen...FC Utrecht. Bruns maakte destijds de 0-1 in Galgenwaard.

20.00 Er komen 731 fans uit Arnhem naar Utrecht vanavond om Vitesse te steunen.

19.40 Bij Utrecht oud-Vitessenaren Labyad en Van de Streek in de basis. Barnevelder Van de Streek speelde weliswaar geen wedstrijden in de eredivisie voor de Arnhemse club, maar haalde wel de eerste selectie.

19.45 De opstellingen. Bruns vervangt, zoals verwacht, Mason Mount. De scheidsrechter is van de foto gevallen, maar dat is Bas Nijhuis. Danny Makkelie is de video-scheidsrechter.

19.35 Het veld ligt er prima bij, daar kan het niet aan liggen.

19.30 De bus is mooi op tijd. De spelers lijken geconcentreerd. Zo ook Thulani Serero. Kan hij de rol van Mount als scorende middenvelder vanavond overnemen?

19.30 Gaat Vitesse Europa in volgend seizoen? Alles hangt af van de beslissende wedstrijd zaterdagavond in Galgenwaard. Om 20.45 wordt er afgetrapt tegen FC Utrecht. Vitesse heeft de eerste wedstrijd met 3-2 gewonnen. Wel missen de Arnhemmers Mason Mount. Hij scoorde de laatste weken aan de lopende band, de doelpunten zullen nu van andere spelers moeten komen.