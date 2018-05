Wereldrecordpoging: lint van 517 solexen

OOSTERBEEK - Oosterbeek is deze zaterdag overspoeld met solexen. Van heinde en verre kwamen liefhebbers naar het dorp om met hun gemotoriseerde fiets het 70-jarig bestaan van Solex in Nederland te vieren. En daar hoorde ook een wereldrecordpoging bij.

Vanaf de Utrechtseweg werd een 807 meter lang lint gevormd van in totaal 517 solexen. Of dat genoeg is voor een wereldrecord wordt pas over een paar maanden duidelijk. 'De notaris heeft een verslag opgemaakt dat samen met de videobeelden wordt opgestuurd naar het Guinness Book of Records. De uitslag volgt dus later', legt Frank Vonck van de Stichting Jubileum Solex Nederland uit.

Voorafgaand aan de wereldrecordpoging reden de deelnemers op hun solex door zes dorpen in de gemeente Renkum. Burgemeester Agnes Schaap gaf daarvoor het startschot.

