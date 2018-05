GASTBLOG GIERZWALUW: Het eerste eitje!

ARNHEM - Hoewel het paartje in nestkast 2 op dit moment veel tijd samen op het nestje doorbrengen is er voor de gelukkigen die tussendoor een blik op het nest hebben kunnen werpen toch iets leuks te zien geweest. In de ochtend van 16 mei was namelijk het eerste eitje te zien! Vandaag liggen er al twee en ook kastje 9 herbergt inmiddels een ei.

Gierzwaluwen leggen 2 á 3 eitjes, heel soms 1 of 4. Er zit een dag tussen het eerste en tweede eitje, dus het tweede eitje van nestkast 2 is op 18 mei te verwachten. Het broeden begint pas als alle eitjes zijn gelegd en duurt ongeveer 3 weken.

Ondertussen bij de buren

Ondertussen wordt er bij de buren van de Gierzwaluwen gewerkt aan een tweede legsel. In nestkast 3 heeft een paartje Huismussen namelijk hun nest gebouwd en afgelopen weken drie jongen grootgebracht. 14 en 15 mei vlogen die jongen uit en vandaag, 17 mei, zag ik de Huismussen in de nestkast paren en was het mannetje bezig het nest weer wat op te knappen.

Huismussen en Gierzwaluwen zijn hier buren in precies dezelfde nestkasten, maar ze zijn ook vaak buren in ‘natuurlijker’situaties. Beide soorten nestelen namelijk onder dakpannen en vooral waar dat gebeurd onder de gevalpannen aan de rand van zijgevels zitten de vogels vaak zij aan zij. Dat kan goed gaan, soms leid het tot diverse spanningen. Zo werd vorig jaar het eerste eitje in nestkast 2 kapot gepikt door buurman Huismus. Ook nu hoor ik de mussen regelmatig opgewonden roepen als er net een Gierzwaluw nestkast 2 binnen is gegaan.

Tegelijkertijd zag ik verleden week op een plek in Nijmegen een Huismus onder dakpannen vandaan komen waar kort geleden nog jonge Huismussen werden gevoerd. Nu klonk er direct na het wegvliegen van de mus een tweetonig Gierzwaluwgeroep; een paartje had de nestplaats overgenomen.

Troetelende Gierzwaluwen

In de andere nestkasten hier aan huis zijn nog geen eitjes gelegd, maar er gebeurd wel van alles. In nestkast 9 komt het paartje nu dagelijks samen overnachten en er wordt nu ook vaak zo lang uitgeslapen dat ik daar ook een eerste eitje op komst verwacht. In nestkast M loopt het nog niet helemaal lekker. Er wordt vooral nog door één vogel overnacht, de ander zit dan bijvoorbeeld buiten het beeld van de stream (maar wel zichtbaar hier thuis) in de eronder gelegen nestkast L. Daar moet nog wat geoefend worden met aanvliegen dus en dat wordt ook gedaan. Vaak vliegen de eenzame overnachters vroeg in de ochtend naar buiten, ontmoeten elkaar daar en vliegen dan vlak na elkaar naar binnen. Dan wordt de rest van de ochtend nog lekker knus samen in de nestkast doorgebracht.

In nestkast F komt het paartje regelmatig samen binnen en hoewel daar nog weinig aan nestbouw is gedaan zou het me niet verbazen als daar binnenkort ook een eerste eitje wordt gelegd. Voor de erg opmerkzame kijker was er in die nestkast nog iets aparts te zien. Snel rondkruipende beestjes… In mijn volgende bericht schrijf ik daar meer over.

Volg hier onze livestream

Jochem Kühnen verdiept zich al bijna 15 jaar in de gierzwaluw. Aan en in zijn eigen huis is ruimte voor 33 paartjes. In Nijmegen e.o. zijn bij nieuwbouw en renovatie door Jochems inspanning inmiddels meer dan 200 nestkasten opgehangen of ingebouwd. Hij geeft lezingen en leidt excursies, meer informatie is te vinden op zijn website, www.xjochemx.nl