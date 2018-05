Veel chauffeurs leggen uit protest het werk neer

APELDOORN - De animo voor de 24-uursstaking in het streekvervoer op de Veluwe is groter dan de vakbonden durfden te dromen. Dat zegt bestuurder Lutz Kressin van FNV Streekvervoer.

Hij schat dat zo'n 90 procent van de chauffeurs het werk had neergelegd. 'In Ede reden helemaal geen bussen, in Apeldoorn maar acht', zegt Kressin. Volgens hem bleven op de hele Veluwe 150 bussen in de stalling.

Flesjes water als symbool

In Apeldoorn verzamelden zich vanmiddag zo'n 75 buschauffeurs om een actie voor een betere cao af te dwingen. Op de Markt werden flyers en flesjes water uitgedeeld aan voorbijgangers. De flesjes symboliseren het motto dat chauffeurs niet mogen drinken, omdat ze tijdens hun ritten niet naar de wc mogen.

Volgens Kressin is er onder het publiek veel begrip voor de staking. 'De meesten hebben begrip voor ons protest. Een enkeling toont onbegrip', vertelt de vakbondsman.

Mogelijk treinstaking

Eerder waren er al protestacties in Arnhem en Nijmegen. Volgens Kressin zijn er voorlopig in Gelderland geen 'busprotesten' meer. 'Mogelijk dat er nog acties komen in de trein', voorspelt de bestuurder.

