Liefde voor de Solex: 'Op een litertje kan je 100 kilometer rijden'

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Solex in Nederland organiseerde de stichting Jubileum Solex Nederland een groot evenement in Oosterbeek. Honderden Solex-rijders uit binnen- en buitenland kwamen daar zaterdag op af.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Fiets met hulpmotor

In de jaren 60 is de Solex vooral onder verpleegsters populair. Vanaf 1948 wordt de tweewieler in Nederland gemaakt, en is dan al meteen een succes, met wachtlijsten voor de kopers, vooral onder het welvarende publiek. Het geboorteland van de Solex ligt elders, in Frankrijk. De Engelsen maakten een eigen versie van de Franse Solex, met een frame van eigen makelij.

Tegenwoordig wordt de fiets met hulpmotor gekoesterd door een grote schare liefhebbers. 'Het is de eenvoud die de Solex zo mooi maakt, en hij doet het bijna altijd. Op een litertje kan je 100 kilometer rijden', zegt Frank Vonck van de Stichting Jubileum Solex Nederland.

Maffe exemplaren

Op het 70-jarige verjaardagsfeest van Solex in Nederland zijn de meest maffe exemplaren te zien. En zoals bij elke club van iets rijdends gaat het altijd om dat ene onvermijdelijke typische Nederlandse ding: 'Gezelligheid', zegt een Solex-rijder. Maar dat kan toch ook op een Kreidler? 'Ja, maar dit is iets rustiger rijden.'